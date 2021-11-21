انت الان تتابع خبر هادي العامري يلوح بإلغاء نتائج الانتخابات: قدمنا الأدلة الكافية لذلك - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - زار رئيس تحالف الفتح هادي العامري، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي كل على حدة في العاصمة بغداد لمناقشة التطورات السياسية وملف تزوير نتائج الانتخابات.
وذكر المكتب الإعلامي للعامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "العامري والعبادي وعلاوي اكدوا خلال هذه اللقاءات على ضرورة متابعة الطعون في الانتخابات النيابية بالطرق القانونية والقضائية".
من جانبه أكد العامري ان "الطعن الذي قدمه تحالف الفتح الى المحكمة الاتحادية يوم الخميس الماضي فيه من الادلة الكافية لالغاء نتائج الانتخابات".
من جانبه أكد العامري ان "الطعن الذي قدمه تحالف الفتح الى المحكمة الاتحادية يوم الخميس الماضي فيه من الادلة الكافية لالغاء نتائج الانتخابات".