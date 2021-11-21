هادي العامري يلوح بإلغاء نتائج الانتخابات: قدمنا الأدلة الكافية لذلك - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي للعامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "العامري والعبادي وعلاوي اكدوا خلال هذه اللقاءات على ضرورة متابعة الطعون في الانتخابات النيابية بالطرق القانونية والقضائية".

من جانبه أكد العامري ان "الطعن الذي قدمه تحالف الفتح الى المحكمة الاتحادية يوم الخميس الماضي فيه من الادلة الكافية لالغاء نتائج الانتخابات".

