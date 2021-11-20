أمريكا تسجل أكبر عدد يومي لركاب الطائرات منذ اندلاع الجائحة

وقالت ليزا فاربستاين المتحدثة باسم إدارة أمن النقل على "تويتر" إن ذلك يمثل "أعلى معدل للسفر" منذ مارس عام 2020 عندما تسببت الجائحة في توقف السفر والعمل في البلاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت إدارة أمن النقل إنها تتوقع أن سفر نحو 20 مليون مسافر بطريق الجو خلال عيد الشكر من 19 إلى 28 نوفمبر وأن تقترب الأعداد من مستويات ما قبل الجائحة.