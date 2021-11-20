لمنع طالبي اللجوء.. بحث تسييج الحدود بين فنلندا وروسيا

وذكرت محطة "Yle" الإذاعية، أن "خبراء البناء اعتبروا الفكرة سخيفة وغير عملية بسبب الافتقار إلى البنية التحتية اللازمة على الحدود، بما في ذلك الطرق".

من جهته، قال رئيس مركز تقييم المخاطر التابع لدائرة الحدود الفنلندية ميكو ليموس، إنه "لا توجد عقبات قانونية أمام بناء السياج، وفي الوقت ذاته، البناء سيكون صعبا للغاية ولن يوفر الحماية الكافية من المعابر غير القانونية".



وأعرب وزير الداخلية السابق كاي ميكيانن في وقت سابق، عن رغبته في أن تنظر الحكومة في بناء حواجز على الحدود الروسية تمنع طالبي اللجوء من الشرق الأوسط وإفريقيا من عبور الحدود.

بدوره، أكد نائب قائد دائرة الحدود في جنوب شرق فنلندا، يوكا لوكاري، أن "بناء سياج على الحدود غير مناسب، وأن بناء الأسوار قد يكون له ما يبرره بالقرب من المراكز الحدودية.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة بناء سياج على الحدود الروسية في فنلندا، إذ تم التخلي عن الفكرة في يناير عام 2019، عندما تقرر إنشاء حاجز أمام حركة الحيوانات البرية.



وقررت وزارة الزراعة الفنلندية بعد ذلك أن "هذا هيكل معقد للبناء والصيانة، وسيتعارض مع التنوع البيولوجي، وسيكون له أيضا تأثير سلبي على النباتات والحيوانات الإسكندنافية والغربية في أوراسيا".