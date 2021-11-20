الدفاع تحسم الجدل بشأن عودة 'نظام البديل'

بغداد - ياسين صفوان - نفت وزارة الدفاع، السبت، حصول موافقة القائد العام للقوات المسلحة على عودة "نظام البديل" للإجازات.

وقالت الوزارة في بيان، إن "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خلال الساعات الماضية كتاباً مزوراً بخصوص موافقة القائد العام للقوات المسلحة على عودة نظام البديل للإجازات".

وأضافت أن "هذا الكتاب غير صحيح ومزور، وأي خبر يخص أبطال جيشنا سيتم نشره عبر الموقع الرسمي للوزارة ومن خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي".