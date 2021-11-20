اخبار العالم / اخبار العراق

الدفاع تحسم الجدل بشأن عودة 'نظام البديل'

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الدفاع تحسم الجدل بشأن عودة 'نظام البديل' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نفت وزارة الدفاع، السبت، حصول موافقة القائد العام للقوات المسلحة على عودة "نظام البديل" للإجازات.

وقالت الوزارة في بيان، إن "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خلال الساعات الماضية كتاباً مزوراً بخصوص موافقة القائد العام للقوات المسلحة على عودة نظام البديل للإجازات".

 

وأضافت أن "هذا الكتاب غير صحيح ومزور، وأي خبر يخص أبطال جيشنا سيتم نشره عبر الموقع الرسمي للوزارة ومن خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا