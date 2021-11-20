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أغويرو يقرر اعتزال كرة القدم.. والسبب؟

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-20 | 18:39

أغويرو يقرر اعتزال كرة القدم.. والسبب؟

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كشف تقرير صحفي إسباني اليوم السبت عن مفاجأة تتعلق بمصير الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم الإسباني، بعد إصابته الأخيرة.
وتعرض أغويرو مؤخرا لمشاكل في ضربات القلب، خلال مباراة فريقه مع ألافيس ضمن ، وتأكد حينها غيابه لمدة 3 أشهر على الأقل لإجراء الفحوص اللازمة والاطمئنان على صحته.

وحسب إذاعة "راديو كتالونيا"، فإن أغويرو قرر اعتزال كرة القدم بناء على نصائح الأطباء بسبب مشاكل ضربات القلب لديه، وصعوبة عودته للملاعب مرة أخرى.


وأضاف التقرير، أن أغويرو سيعقد مؤتمرا صحفيا قريبا، للحديث عن إصابته وإعلان اعتزاله بشكل رسمي.

كما أكد الصحفي الإيطالي الرياضي الموثوق، فابريتزيو رومانو عبر حسابه في "تويتر" صحة الأخبار عن نهاية رحلة أغويرو كلاعب في عالم الساحرة المستديرة.

يذكر أن أغويرو البالغ 33 عاما انضم إلى برشلونة في مايو الماضي قادما بصفقة انتقال حر من مانشستر سيتي الإنجليزي الذي سجل بقميصه 260 هدفا في 389 مباراة في مختلف المسابقات، كرسته كأفضل هداف في تاريخ النادي، وساعده في التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز خمس مرات آخرها في الموسم المنقضي.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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