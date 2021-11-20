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بحضور رونالدو.. واتفورد يعمق جراحات يونايتد بفوز عريض

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-20 | 18:14

بحضور رونالدو.. واتفورد يعمق جراحات يونايتد بفوز عريض

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عمق واتفورد جراح مانشستر يونايتد بعدما تغلب عليه (4-1)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الممتاز.
رباعية واتفورد جاءت عن طريق جوشوا كينج، إسماعيلا سار، جواو بيدرو وإيمانويل دينيس في الدقائق 28، 44، 92 و96، فيما أحرز دوني فان دي بيك هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة طرد المدافع الإنجليزي هاري ماجواير في الدقيقة 69، ليكمل اليونايتد باقي المباراة بـ10 لاعبين.


الخسارة جمدت رصيد الشياطين الحمر عند 17 نقطة، لتضعه في المركز السابع، فيما قفز واتفورد للمرتبة 15 بوصوله للنقطة 13.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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