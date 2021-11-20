بيلاروس تعلن إصابة 109 مهاجرين جراء 'العنف البولندي'

وقال إيغور تشيرنياك مدير اللجنة في محافظة غرودنو الحدودية، إن المحققين يعملون على مدار الأيام الأربعة الأخيرة "على توثيق ملابسات التصرفات اللاإنسانية المتمثلة باستخدام الجانب البولندي خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والمواد الكيميائية ضد طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي".وتابع أن اللجنة حددت حتى الآن هوية 109 متضررين، بينهم 22 امرأة و15 طفلا و10 منهم صغار.

وقال تشيرنياك إن جميع المتضررين تم استجوابهم وصدر أمر بإجراء اختبار الطب الشرعي لهم.

وأضاف أنهم اشتكوا أثناء استجوابهم من معاناتهم من تهيج العينين وألم في الحلق والغثيان، "وهي أعراض تسممهم بمواد كيميائية على الأرجح".