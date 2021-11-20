انت الان تتابع خبر مبادرة الصدر وتهريب النفط وهدر الثروات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بغداد تنفي تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية ،، والاخيرة توقف مهامها القتالية نهاية العام الحالي.
= استجابة لمبادرة الصدر.. كتائب حزب الله تحل سرايا الدفاع الشعبي،، وتطالب بدمج البيشمركة بالاجهزة الامنية.
= المفوضية تؤكد إعلان النتائج النهائية خلال يومين،، والجامعة العربية تدعو المعترضين الى احترام نتائج العملية الانتخابية.
= اتهامات تطال شركة قيوان بتهريب النفط الى الخارج،، وتحذيرات من استمرار الهدر بثروات البلاد.
= المفوضية تؤكد إعلان النتائج النهائية خلال يومين،، والجامعة العربية تدعو المعترضين الى احترام نتائج العملية الانتخابية.
= اتهامات تطال شركة قيوان بتهريب النفط الى الخارج،، وتحذيرات من استمرار الهدر بثروات البلاد.