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مبادرة الصدر وتهريب النفط وهدر الثروات في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = بغداد تنفي تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية ،، والاخيرة توقف مهامها القتالية نهاية العام الحالي.
= استجابة لمبادرة الصدر.. كتائب حزب الله تحل سرايا الدفاع الشعبي،، وتطالب بدمج البيشمركة بالاجهزة الامنية.

= المفوضية تؤكد إعلان النتائج النهائية خلال يومين،، والجامعة العربية تدعو المعترضين الى احترام نتائج العملية الانتخابية.


= اتهامات تطال شركة قيوان بتهريب النفط الى الخارج،، وتحذيرات من استمرار الهدر بثروات البلاد.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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