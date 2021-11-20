وزير الخارجيّة: العراق عزَّز جُهُوده عبر تبنِّي ستراتيجيَّة وطنيّة شاملة لمكافحة الإرهاب

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الجُهُود الكبيرة التي بذلها العراق في مُواجَهة الإرهاب ما كانت لتتحقَّق لولا الوعي المُجتمَعِيّ والتلاحم الوطنيّ العراقيّ، والجُهُود الكبيرة التي بذلتها قواتنا الأمنيّة بمُختلِف صُنُوفها لمُواجَهة الإرهاب بدعم ومُسانَدة الأشقاء والأصدقاء والشركاء، ولا سيَّما الدول المُنضوية تحت مظلَّة التحالف الدوليّ".

واضاف، أن "الحُكُومة العراقيّة توجهت بمُختلِف مُؤسَّساتها نحو إعادة إعمار المُدُن المُحرَّرة من تنظيم داعش الإرهابيِّ، وكانت هناك عِدّةُ مُؤتمَرات ونشاطات داخليّة وخارجيّة ركَّزت على التعاون في مجال البناء والاستثمار داخل العراق".

واشار البيان الى، ان "العراق عزَّز جُهُوده عبر تبنِّي ستراتيجيَّة وطنيّة شاملة لمكافحة الإرهاب، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابيّ، ومنعه من التغلغل في أوساط المُجتمَع أو السيطرة على المُدُن".



ودعا، "الدول والشركات العالميّة المُتطوِّرة للاستثمار في العراق، عادّاً أنّ التعاون والشراكة في مجال الاقتصاد والاستثمار يُمثِّل خطوة مُهمَّة نحو تقوية العلاقات بين مُختلِف دول العالم".

وعن مُستجِدّات الأوضاع السياسيّة في العراق، أوضح الوزير، انه "جرت في الشهر الماضي الانتخابات البرلمانيّة، وقد حظيت بمراقبة دوليّة وأمميّة، وبما يُعزِّز المسار الديمقراطيّ في العراق، وينعكس إيجاباً على وحدة المُكوِّنات العراقيّة".

وتابع، "الأزمةُ الوبائيّة المتمثلة بكوفيد-19 أرهقت كاهل العديد من الدول والشعوب، وخلَّفت تداعيات صحّية واقتصاديّة وسياسيّة وأمنية كبيرة تستدعي تعاوناً جادّاً وحقيقيّاً بين دول العالم، وقد تمخَّض هذا التعاونُ عن النجاح في اكتشاف اللقاحات المُضادَّة لمُواجَهتِه".

ولفت البيان الى، ان "استكمال هذا النجاح يرتبط بالقدرة على التوزيع العادل لتلك اللقاحات على مُختلِف دول العالم؛ لمنع ظُهُور سلالات جديدة للوباء الذي تزامَنَ مع مشاكل كبيرة عانى منها المجتمع الدوليّ كالإرهاب ومخاطره".

وشدّد الوزير على "أهمّية تضافر الجُهُود على المُستوى الإقليميّ والدوليّ، ومواجهة التطرّف، وإنهاء الصراعات، ومدُّ جُسُور الثقة والتعاون بين دول العالم، وتغليب لغة الحوار من أجل خلق بيئة آمنة ومُستقِرَّة"

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وفي سياق علاقات التعاون الإقليميّ أشار الوزير إلى "تطوُّر علاقات العراق مع مجلس التعاون الخليجيّ بما يُعبِّرُ عن الحرص المُتبادَل على تحقيق الأهداف المُشترَكة في مُختلِف المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة".