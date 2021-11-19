مجلس التعاون الخليجي: مُستعدّون للعمل مع العراق وندعم أمنه واستقراره

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن حسين "التقى نايف الحجرف الأمين العامّ لدول الخليج العربيّة في سياق أعمال قمّة الأمن الإقليميّ/حوار المنامة 17، وبحث الجانبان سُبُل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وجمهوريّة العراق".وأكّد حسين، أنّ "الحكومة مهتمَّة بتطوير العلاقات مع دول مجلس التعاون في سائر الصُعُد، مُبيّناً أن العراق بيئة استثماريّة واعدة وآمنة، داعياً الشركات الاستثماريّة إلى العمل في العراق في مجال البنى التحتيّة".

وأطلع الوزير على "مُستجدّات الأوضاع السياسيّة، ونتائج الانتخابات التي يُتوقّع أن تُعلَن بشكل نهائيّ في الأيام المقبلة؛ ليبدأ الحراك السياسيّ الرسميّ حول تشكيل الحكومة الجديدة".

من جهته، أكّد الحجرف "دعم مجلس التعاون لأمن واستقرار العراق، مُشدّداً على حرص دول الخليج على دفع العلاقات الخليجيّة-العراقيّة خدمة للمصالح المُشترَكة، لافتاً إلى أنه "يُتابع نتائج الانتخابات، مُعرباً عن دعمه لخيارات الشعب، مُثمِّناً موقف الحكومة العراقيّة بالسماح للجنة مجلس التعاون بالحُضُور إلى الانتخابات".



وأفصح بالقول: "مُستعدّون للعمل مع العراق، والتعاون الثنائيّ في مُختلِف المجالات، مُنوّهاً إلى أنّ مؤتمر الاستثمار الخليجيّ-العراقيّ المُزمَع عقده في العام المقبل في معرض أكسبو بالإمارات سيُخصَّص لمناقشة آليّات تفعيل الشراكة الستراتيجيّة مع العراق، داعياً إلى أهمّية تفعيل مخرجات مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق".