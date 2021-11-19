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تصنيف فيفا الجديد.. هذا مركز العراق

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بغداد - ياسين صفوان - تصنيف المنتخبات العربية في قارة إفريقيا:
1- المغرب (28 عالميا).
2- تونس (29 عالميا).
3- الجزائر (32 عالميا).
4- مصر (45 عالميا).
5- موريتانيا (103 عالميا)
6- ليبيا (116 عالميا).
7- السودان (124 عالميا).
8- جزر القمر (132 عالميا)
9- جيبوتي (192 عالميا).
10- الصومال (195 عالميا).

تصنيف المنتخبات العربية في قارة آسيا:
1- (48 عالميا).
2- قطر (51 عالميا).
3- الإمارات (70 عالميا).
4- العراق (75 عالميا).
5- سلطنة عمان (78 عالميا).
6- سوريا (85 عالميا).
7- البحرين (90 عالميا).
8- الأردن (91 عالميا).
9- لبنان (94 عالميا).
10- فلسطين (98 عالميا).
11- الكويت (142 عالميا).
12- اليمن (152 عالميا).

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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