انت الان تتابع خبر حل الفصائل وأزمة الانتخابات والمهاجرين في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = محتجون على نتائج الانتخابات يجددون تظاهراتهم قرب المنطقة الخضراء والعمليات المشتركة تدعوهم للحفاظ على السلمية.
= باستثناء الجمهورية.. إعادة فتح جسري الاحرار والسنك وسط بغداد،، وقوات الأمن تؤكد استمرارها بتأمين مخازن المفوضية.
= في بادرة حسن نية.. الصدر يحل تشكيل لواء اليوم الموعود،، ويجدد دعوته لحل الفصائل المسلحة.
= بيلاروسيا تنقل المهاجرين بعيدًا عن حدود بولندا،، والعراق يستعد لإعادة دفعة جديدة من العالقين.
= في بادرة حسن نية.. الصدر يحل تشكيل لواء اليوم الموعود،، ويجدد دعوته لحل الفصائل المسلحة.
= بيلاروسيا تنقل المهاجرين بعيدًا عن حدود بولندا،، والعراق يستعد لإعادة دفعة جديدة من العالقين.