اخبار العالم / اخبار العراق

حل الفصائل وأزمة الانتخابات والمهاجرين في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر حل الفصائل وأزمة الانتخابات والمهاجرين في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = محتجون على نتائج الانتخابات يجددون تظاهراتهم قرب المنطقة الخضراء والعمليات المشتركة تدعوهم للحفاظ على السلمية.
= باستثناء الجمهورية.. إعادة فتح جسري الاحرار والسنك وسط بغداد،، وقوات الأمن تؤكد استمرارها بتأمين مخازن المفوضية.

= في بادرة حسن نية.. الصدر يحل تشكيل لواء اليوم الموعود،، ويجدد دعوته لحل الفصائل المسلحة.


= بيلاروسيا تنقل المهاجرين بعيدًا عن حدود بولندا،، والعراق يستعد لإعادة دفعة جديدة من العالقين.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا