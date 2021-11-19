حل الفصائل وأزمة الانتخابات والمهاجرين في نشرة السومرية

= باستثناء الجمهورية.. إعادة فتح جسري الاحرار والسنك وسط بغداد،، وقوات الأمن تؤكد استمرارها بتأمين مخازن المفوضية.

= في بادرة حسن نية.. الصدر يحل تشكيل لواء اليوم الموعود،، ويجدد دعوته لحل الفصائل المسلحة.



= بيلاروسيا تنقل المهاجرين بعيدًا عن حدود بولندا،، والعراق يستعد لإعادة دفعة جديدة من العالقين.