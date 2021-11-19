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إعادة افتتاح جسري الاحرار والسنك وسط بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، إعادة افتتاح جسري الاحرار والسنك وسط العاصمة بغداد.
وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية إعادت افتتاح جسري الاحرار والسنك بعد إغلاق مؤقت لتأمين المتظاهرين".

وأغلقت القوات الامنية، صباح اليوم، جسر السنك والجمهورية والأحرار لتأمين حماية المحتجين على نتائج الانتخابات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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