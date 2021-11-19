انت الان تتابع خبر إعادة افتتاح جسري الاحرار والسنك وسط بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، إعادة افتتاح جسري الاحرار والسنك وسط العاصمة بغداد.
وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية إعادت افتتاح جسري الاحرار والسنك بعد إغلاق مؤقت لتأمين المتظاهرين".
وأغلقت القوات الامنية، صباح اليوم، جسر السنك والجمهورية والأحرار لتأمين حماية المحتجين على نتائج الانتخابات.
وأغلقت القوات الامنية، صباح اليوم، جسر السنك والجمهورية والأحرار لتأمين حماية المحتجين على نتائج الانتخابات.