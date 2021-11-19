وزير الخارجية يؤكد ضرورة تفعيل آليّات العمل المُشترَك مع مجلس التعاون الخليجي

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه الأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجيّ نايف الحجرف، اليوم الجمعة، ضرورة تفعيل آليّات العمل المُشترَك مع مجلس التعاون.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى الأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجيّ نايف الحجرف وبحث معه عدداً من الموضوعات التي تعنى بالعمل العربيّ المشترك".

وأضاف أن "حسين، اكد على ضرورة تفعيل آليّات العمل المُشترَك مع مجلس التعاون بما يعكس عمق العلاقات وما تنطوي عليه من مصالح مشتركة".