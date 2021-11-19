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الصدر يعلن حل تشكيل لواء 'اليوم الموعود' وتسليم سلاحهم

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، حل تشكيل لواء "اليوم الموعود" وتسليم سلاحهم.

وقال الصدر عبر تغريدة بـ"تويتر"، تابعتها الخليج 365، إنه "كبادرة حسن نية مني أنا (مقتدى الصدر)، أعلن حل تشكيل (لواء اليوم الموعود) وغلق مقراتهم".

 

واضاف: "ولولا أنهم سلموا سلاحهم لسرايا السلام سابقا او ما يسمى حاليا/ لواء 313 و314 و315، في سامراء، لأمرتهم بتسليم سلاحهم ولأطاعوا فهم ما زالوا لامخلصين لنا ولوطنهم".
وتابع الصدر، "وإن وجد فعليهم بتسليمه خلال مدة 48 ساعة عسى ان تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتهم وغلق مقراتهم.. بل وتكون رسالة امان وسلام للشعب كافة".

وختم قائلا، "على مسؤول اللواء تنفيذ هذا القرار".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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