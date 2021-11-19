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ضبط عجلة محملة بمنصات لاطلاق الصواريخ في نينوى (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، ضبط عجلة محملة بمنصات لاطلاق الصواريخ في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بمعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات نينوى احد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع وبالتعاون مع احد تشكيلات قيادة الفرقة ١٦ لواء ٩٢ اسفرت عن الوصول الى مكان عجلة قلاب نوع كنتر في منطقة مقالع مشيرفة في نينوى تحمل ٧ منصات لاطلاق الصواريخ و٣ صواريخ كانت معدة لاستهداف احد الاماكن في المحافظة".

 

واضاف البيان، ان "مفارز هندسة الفرقة قامت بالتعامل مع المنصات والصواريخ وإتخاذ الإجراء المناسب بهما".


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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