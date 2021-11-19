عودة 75 مهاجراً من العالقين العراقيين في الحدود البيلاروسية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، تسجيل عودة 75 مهاجراً من العالقين في الحدود البيلاروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف للوكالة الرسمية إن"الوزارة مستمرة بتسجيل أسماء المهاجرين العراقيين من الراغبين بالعودة الطوعية"، مشيراً الى أن "عدد المهاجرين المسجلين حتى الآن بلغ 75 مهاجراً".

وأضاف أن "الوزارة مستمرة بالتنسيق لاستمرار رحلات الإجلاء التي لن تتوقف من دون توفير الاستجابة المطلوبة".