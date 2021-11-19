سلطة الطيران المدني تصدر توضيحا بشأن فحص 'PCR'

وقالت السلطة في بيان ورد للسومرية نيوز، "تود إدارة سلطة الطيران المدني العراقي أن توضح لجميع المسافرين وشركات الطيران العاملة في البلاد بضرورة أعتماد أسماء المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العراقية لغرض إجراء فحص (PCR) للمسافرين قبل (72) ساعة من موعد الرحلة".

محمد يوسف

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