سلطة الطيران المدني تصدر توضيحا بشأن فحص 'PCR'

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بغداد - ياسين صفوان - أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن فحص "PCR" الخاص بالمسافرين.
وقالت السلطة في بيان ورد للسومرية نيوز، "تود إدارة سلطة الطيران المدني العراقي أن توضح لجميع المسافرين وشركات الطيران العاملة في البلاد بضرورة أعتماد أسماء المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العراقية لغرض إجراء فحص (PCR) للمسافرين قبل (72) ساعة من موعد الرحلة".
في أدناه أسماء المختبرات الحكومية والأهلية المعتمدة في بغداد والمحافظات: