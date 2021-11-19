العراق والبحرين يبحثان تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالمشاورات السياسية

بغداد - ياسين صفوان - بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، مع نظيرة البحريني عبد اللطيف الزيانيّ تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالمشاورات السياسية.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحَّاف في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى نظيره البحرينيّ عبد اللطيف الزيانيّ على هامش أعمال مُنتدى حوار المنامة في دورته الـ17، واكد تطلّع العراق لرفع وتيرة التعاون الثنائيِّ على مُختلِف الصُعُد السياسيَّة، والاقتصاديَّة، والصحّية".

وبحسب البيان، دعا الجانب البحرينيّ إلى أهمّية عقد اجتماعات اللجنة المُشترَكة، وتفعيل مُذكّرة التفاهم الخاصّة بالمُشاورات السياسيّة؛ وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.