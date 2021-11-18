بالأرقام.. ضحايا كورونا واللقاحات حول العالم

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 254 مليونا و 992 ألفا.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 123 ألف حالة.



وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 7 مليارات و 562 مليون جرعة.