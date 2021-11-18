كتائب الإمام علي: الكتل المعترضة على التزوير ليست خاسرة

وقال امين عام كتائب الامام علي شبل الزيدي في تغريدة على حسابه في تويتر تابعتها الخليج 365، ان "الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات ليست خاسرة وانها تمتلك الادلة على تزوير الانتخابات".

واضاف انه، "الكتل المعترضة استخدمت كل الطرق القانونية والشرعية من تظاهر واحتجاج واعتصام سلمي من مخاطبة مفوضية الانتخابات بالطرق القانونية المعتمدة وسنمضي بالمطالبة بحقوقنا وحقوق جمهورنا وناخبينا".