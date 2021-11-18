كتائب حزب الله تعلق على حصر السلاح بيد الدولة

بغداد - ياسين صفوان - رحب المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، الخميس، بخطاب حصر السلاح بيد الدولة، واضعة أربع نقاط لتطبيق ذلك.

وقال العسكري في تغريدة على تويتر، إنه "من اجل تطبيق ذلك ينبغي العمل أن تكون الجهة المطالبة هي من تشرع اولا بتسليم السلاح وبالاخص الثقيل منها".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكد، اليوم الخميس، على ضرورة تصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة، فيما بين ان الخسارة في الانتخابات يجب ان لا تؤدي الى تدمير العملية السياسية.

وأدناه نص تغريدة العسكري: