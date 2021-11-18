بالفيديو.. تشييع جثمان الفنان السوري زهير رمضان

بغداد - ياسين صفوان - شيع جثمان نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان، اليوم الخميس، وذلك من أمام مستشفى ”الرازي“ في العاصمة دمشق، وسط حضور مسؤولين وفنانين.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فقد سار موكب الفنان الراحل إلى ساحة الأمويين، ليتوقف أمام مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عدة دقائق، ثم سار بعدها ليتوقف عند نقابة الفنانين بدمشق فترة مماثلة، قبل أن ينطلق الموكب إلى محافظة اللاذقية، ليوارى زهير رمضان في مثواه الأخير في مقبرة الأزهري.

ونعى وزير الإعلام بطرس الحلاق، الفنان الراحل، في كلمته، حيث أكد أن ”الفنان زهير كان قامة فنية ونقابية، وصاحب مشروع“.

وشارك عدد من الفنانين في تشييع رمضان، منهم سلاف فواخرجي، ونادين خوري، وغادة بشور التي شاركته في مسلسل ”ضيعة ضايعة“ بدور زوجته، وأحمد رافع، وشكران مرتجى، إضافة إلى الفنان وائل رمضان.

كما شارك في مراسم التشييع، مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبدالهادي، وذلك بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتوفي نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، عن عمر يناهز 62 عاما.