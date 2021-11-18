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المنتخب السوري يعين مدرباً جديداً له

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-18 | 14:15

المنتخب السوري يعين مدرباً جديداً له

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أعلن ‏الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين الروماني فاليريو تيتسا‬ مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا للمدرب المحلي نزار محروس لاستكمال مشوار "نسور قاسيون" في تصفيات ‫كأس العالم‬ 2022.

وقال الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان: "أعلنت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم تسمية المدرب الروماني تيتا فاليريو مدربا للمنتخب الوطني الأول خلال الاستحقاقات القادمة".

 

وأضاف: "من المقرر أن يصل المدرب الجديد إلى دمشق يوم الثلاثاء القادم على أن يتم تشكيل الجهازين الفني والإداري لاحقا".

 

ويوم الثلاثاء أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم إقالة نزار محروس، من منصبه مدربا للمنتخب الأول بعد الخسارة 0/3 أمام إيران في الجولة السادسة من الدور الحاسم في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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