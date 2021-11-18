محافظ البنك المركزي والسفير المصري يبحثان سبل التعاون المشترك

بغداد - ياسين صفوان - بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الخميس، مع السفير المصري في العراق وليد محمد اسماعيل سبل التعاون المشترك.

وقال المكتب الاعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، استقبل السفير المصري في العراق وليد محمد اسماعيل".

واضاف البيان، ان "مخيف واسماعيل بحثا سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في القضايا النقدية والاقتصادية بما في ذلك التأكيد على اهمية تنشيط التعامل المصرفي العراقي والمصري".

من جانبه اكد السفير المصري ان "مصر حريصة ان يكون للعراق قطاع مصرفيا رائدا"، مثنياً بذات الوقت على الخطة التي تبنتها ادارة البنك المركزي العراقي لإصلاح القطاع المصرفي".