زيدان ومحافظ نينوى يبحثان ملفات مكافحة الفساد الاداري في المحافظة

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، ملفات مكافحة الفساد في محافظة نينوى مع المحافظ نجم الجبوري والمدير التنفيذي للجنة العليا لاعمار الموصل عبد القادر الدخيل.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل، محافظ نينوى نجم الجبوري والمدير التنفيذي للجنة العليا لاعمار الموصل عبد القادر الدخيل، وبحث معهم ملفات مكافحة الفساد الاداري في المحافظة".



واضاف البيان، انه "لضمان سلامة صرف الاموال المجمدة المخصصة الى اعمار المحافظة، اوعز رئيس المجلس بتشكيل هيئة من الادعاء العام في المحافظة لمراقبة الية صرف هذه الاموال والشركات التي سوف تحال اليها المشاريع اضافة الى السياقات القانونية الواجب اتباعها في احالة المشاريع".

