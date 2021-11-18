القبض على 17 متهما وضبط مواد متفجرة واسلحة غير مرخصة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تستمر قطعات قيادة عمليات بغداد متمثلة بفرقة المشاة الحادية عشرة، في ممارساتها المبنية على معلومات استخبارية، من أجل حفظ الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادتنا، وفي هذا السياق تمكنت قوة من لواء المشاة (44) من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع المسؤولية، كما تمكنت تشكيلات أخرى في فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على (14) متهم وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بالسرقة وتعاطي وترويج المواد المخدرة".وتابع البيان، أن "فرقة المشاة السابعة عشر واصلت عملياتها الاستباقية وفق معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات بغداد، نفذت قوة من لواء المشاة (55) عملية بحث وتفتيش في منطقة (المقالع) تمكنت خلالها من ضبط كدس للأعتدة والمواد المتفجرة احتوى على خمسة قنابر هاون عيار (60) ملم، ورمانة مضادة للدروع وحشوات دافعة وعتاد BKC، مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابيةـ تم رفع المواد من قبل الجهد الهندسي في الفرقة بدون حادث".الى ذلك، "تمكنت قواتنا الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على متهمين اثنين أحدهم مروج للمواد المخدرة، خلال ممارساتها الامنية في جانب الكرخ".

واشار البيان الى، "إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".