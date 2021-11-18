الإطاحة بمبتز ساوم فتاة بنشر صورها مقابل 10 آلاف دولار في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، الإطاحة بمبتز ساوم فتاة بنشر صورها مقابل 10 آلاف دولار في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد أن استنجدت فتاة بمفارز مكافحة الاجرام التابعه لوكالة شؤون الشرطة عن تعرضها لابتزاز الكتروني من قبل شخص قام بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبلغ من المال قدره (١٠) آلاف دولار أمريكي، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود في منطقة الشعب شمال شرقي العاصمة بغداد".



واضافت انه "تم ضبط مسدس بحوزة المتهم وأجهزة موبايل عدد (٢) مع جزء من المبلغ المالي الذي تم طلبه من الفتاة".

واشارت الوكالة الى ان "اقوال المتهم دونت ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وتم عرض الأوراق التحقيقية على أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".