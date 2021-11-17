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خطر يهدد العراق وعقارات اليهود وتبعات الانتخابات في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = تفعيل صافرات الانذار داخل السفارة الامريكية في بغداد،، وتحذير من خطر قد يعصف بالعراق خلال عشرة ايام.
= دولة القانون يدعو الى تبني مبادرة الحكيم،، والمفوضية لا تستبعد اعادة العد اليدوي لمحطات اضافية.

= المطلك يرجح ارضاء الخاسرين بمناصب وزارية.. ويكشف عن الرافضين لتجديد ولاية الكاظمي.

= إحباط محاولة تزوير وبيع عقارات تعود لليهود في بابل،، والحكومة تعد الارهاب هو العدو الاول للعراق.

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MO Nasa

MO Nasa

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