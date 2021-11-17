خطر يهدد العراق وعقارات اليهود وتبعات الانتخابات في نشرة السومرية

= دولة القانون يدعو الى تبني مبادرة الحكيم،، والمفوضية لا تستبعد اعادة العد اليدوي لمحطات اضافية.

= المطلك يرجح ارضاء الخاسرين بمناصب وزارية.. ويكشف عن الرافضين لتجديد ولاية الكاظمي.

= إحباط محاولة تزوير وبيع عقارات تعود لليهود في بابل،، والحكومة تعد الارهاب هو العدو الاول للعراق.

