إحباط محاولة تهريب اكثر من كيلو 'كرستال' في منفذ حدودي

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ العامة، اليوم الأربعاء، ضبط وإحباط محاولة تهريب اكثر من كيلو من مادة مخدرة نوع (كرستال) مخبأة في عجلة سائق عراقي في منفذ سفوان.

وقالت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "ضمن سعيها المستمر في محاربة أعداء الوطن وإفشال محاولات استهداف المواطنين الأبرياء تمكنت هيأة المنافذ الحدودية من ضبط مادة (الكرستال المخدرة) في منفذ سفوان الحدودي من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية مع جهاز المخابرات العراقي وبالتعاون مع مركز شرطة الكمرك ومركز الكمارك ٬ حيث تم ضبط (كيلو وواحد وأربعون غرام) مخبأة في عجلة سائق العراقي في ساحة التبادل التجاري".



وبينت، أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

