بسبب الجائحة.. دولة أوروبية تدرس إعادة فرض العمل عن بعد

وأشار وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في مقابلة نقلها موقع "20 دقيقة" اليوم الأربعاء، إلى أنه على الرغم من تسارع انتشار الفيروس "ليس لدينا موجة في المستشفيات بفضل التطعيم"، مضيفا أنه في هذا السياق يشكّل العمل عن بعد "جزءا من الإجراءات التي يمكننا تطبيقها إذا لزم الأمر".ولفت إلى أنه "في ظل الظروف الحالية (…) سيكون تطبيق الإغلاق أمرا غير متناسب".

يذكر أن موجة كورونا الخامسة في فرنسا تسببت في أكثر من 10 آلاف إصابة يومية في الأسبوع الماضي، ونحو 20 ألف إصابة يوم الاثنين.