العراق يبحث مع الاتحاد الاوروبي ملف مواطنيه العالقين على حدود بيلاروسيا

وقالت الهجرة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن جابرو "استقبلت سفير الاتحاد الاوروبي فيلا فاريولا والوفد المرافق له، في مقر الوزارة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات وسبل تطويرها، ومناقشة قضية المواطنين العراقيين العالقين في عدد من الدول الاوروبية، لاسيما المتواجدين على الحدود البيلاروسية، والمعاناة التي تواجههم اثناء الهجرة غير الشرعية".وفي هذا الصدد، أكدت جابرو أن "الصراع السياسي بين الاتحاد الاوروبي وبيلاروسيا يقع ضحيته العراقيون المتواجدون على الحدود، والذين يتعرضون لأقسى انواع التعامل البعيد عن المعايير الانسانية والدولية"، مشددة على ضرورة "تعاون الوزارة والاتحاد الاوروبي للتعامل مع هذا الملف بشكل إنساني وإيجاد حلول جدية بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية".

وتابعت، أن "الحكومة أوقفت جميع الرحلات المباشرة الى بيلاروسيا حفاظاً على سلامة العوائل العراقية التي قد تقع ضحية لجشع المهربين "، مجددة "رفضها للعودة القسرية لجميع العراقيين في الخارج".



من جانبه، اثنى سفير الاتحاد الاوروبي، على "الجهود المبذولة من قبل الوزارة بشكل خاص والحكومة العراقية بشكل عام في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية الى مدن اوروبا، والاجراءات المتخذة لإعادة العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية"، مبدياً رفضه لـ "استخدام العنف ضد المواطنين العراقيين على الحدود البيلاروسية".