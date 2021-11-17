التربية تبحث جملة موضوعات 'مهمة'

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي عقد اليوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً ضم وكلاء الوزارة والمديرين العامين للتربية في بغداد والمحافظات ، لبحث آخر مستجدات العملية التربوية والوقوف على اهم المشاكل التي تُعيق حركة تقدم التعليم والعمل على تذليلها".وركز الاجتماع، الذي ترأسه الدليمي على "توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم السماح باستخدام العقاب البدني من قبل بعض المعلمين اتجاه تلاميذهم واعتماد الأسلوب التربوي، مع التشديد على محاسبة من يقوم بتصوير التلاميذ ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة غير حضارية وبعيدة عن مهنة التربية والتعليم".

وتناول المجتمعون، وفق البيان، "آلية دوام الملاكات التدريسية والتعليمية لتنظيم عملهم وفق الخطة التي وضعتها الوزارة في وقتٍ سابق، فضلاً عن ذلك الوقوف على آلية توزيع الكتب المنهجية وتوجيه الإدارات المدرسية باستلام الكتب لضمان وصولها الى التلاميذ والطلبة بهدف انتظام سير العملية التعليمية بوتيرة ايجابية وانسيابية عالية".



وعلى هامش الاجتماع "تم التباحث في ابرز المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل المديريات العامة والتوجيه بحلها بأسرع وقت ممكن".