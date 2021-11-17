السفير الروسي للكاظمي: نشيد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في مجالات الإصلاح

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، مع السفير الروسي لدى العراق البروس كوتراشيف، العلاقات الثنائية في مختلف الصعد والمجالات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان و رد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي استقبل، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق السيد البروس كوتراشيف".

وبحسب البيان، أكد الكاظمي خلال اللقاء، "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات الثنائية مع روسيا، وفي مختلف الصعد والمجالات؛ لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، كما ثمن التنسيق الايجابي بين البلدين في المحافل الدولية".

ونقل السفير الروسي إلى رئيس مجلس الوزراء تحيات القيادة الروسية، وتطلعها إلى المزيد من التعاون البنّاء مع العراق، وأشاد بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة العراقية في مجالات الإصلاح، فضلاً عن جهود العراق في تعزيز الانفتاح والاستقرار والتهدئة على المستوى الإقليمي، وفقا للبيان.