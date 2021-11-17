تعرف على المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم عن أوروبا

بغداد - ياسين صفوان - أكمل منتخب هولندا لائحة المتأهلين العشرة مباشرة عن القارة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد تصدره مجموعته في تصفيات أوروبا، ليرتفع عدد المنتخبات التي بلغت النهائيات إلى 12 منتخبا منها 10 منتخبات أوروبية ومنتخب من أمريكا الجنوبية ومنتخب قطر مستضيف البطولة.

وتأهل المنتخب الهولندي بعد فوزه على منتخب النرويج 2-0 ليحتفظ بصدارة المجموعة السابعة ويرفع رصيده إلى 23 نقطة.

وأنهى منتخب تركيا التصفيات في المركز الثاني برصيد 21 نقطة بعد فوزه على منتخب الجبل الأسود 2-1 ويلعب تصفيات الملحق لبلوغ النهائيات.

واكتمل عدد المنتخبات المشاركة في ملحق التصفيات للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 الذي سيقام في شهر آذار / مارس القادم من دور نصف نهائي ونهائي بعد تأهل منتخبات أوكرانيا وتركيا المحتلين للمركز الثاني في المجموعة الرابعة والمجموعة السابعة.

ويضم الدور الإقصائي 10 منتخبات حلت ثانيا في المجموعات العشر في تصفيات كأس العالم قطر 2022 ومنتخبين احتلا صدارة مجموعتهما في دوري الأمم الأوروبية الماضية.

والمنتخبات التي بلغت ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم هي البرتغال والسويد وروسيا واسكتلندا ومقدونيا الشمالية وويلز والنمسا وجمهورية التشيك وإيطاليا وبولندا وأوكرانيا.





المنتخبات التي بلغت نهائيات كأس العالم قطر 2022 وتجرى قرعة ملحق تصفيات التأهل للقاء السد الأوروبية يوم 26 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي فيما تجري اللقاءات من نصف نهائي ونهائي في لقاء واحد فاصل حيث يلعب لقاء نصف النهائي في ملعب المنتخبات الأعلى تصنيفا، والنهائي يحدد ملعبه بالقرعة.المنتخبات التي بلغت نهائيات كأس العالم قطر 2022 قطر: البلد المضيف (تشارك للمرة الأولى)

ألمانيا: المجموعة العاشرة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الـ 20)

الدانمارك: المجموعة السادسة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الـ 6)

فرنسا: المجموعة الرابعة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الـ 16)

بلجيكا: المجموعة الخامسة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الـ 14)

البرازيل: متصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية (تشارك للمرة الـ 22، شاركت في كل نسخ كأس العالم منذ 1930)

كرواتيا: متصدرة المجموعة الثامنة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الـ 6)

صربيا: متصدرة المجموعة الأولى في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الـ 3)

إسبانيا: متصدرة المجموعة الثانية في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الـ 16)

سويسرا: متصدرة المجموعة الثالثة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الـ 12)

إنجلترا: متصدرة المجموعة التاسعة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الـ 16)

هولندا: متصدرة المجموعة السابعة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الـ 11)

منتخبات تأهلت لتصفيات ملحق لقاء السد للتأهل لكأس العالم

البرتغال والسويد وإيطاليا وويلز وجمهورية التشيك واسكتلندا وروسيا وبولندا ومقدونيا الشمالية والنمسا وأوكرانيا وتركيا.

تصنيف منتخبات الملحق

المستوى الأول: البرتغال واسكتلندا وروسيا وإيطاليا والسويد وويلز.

المستوى الثاني: بولندا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية وتركيا والنمسا وجمهورية التشيك.