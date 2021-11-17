انت الان تتابع خبر طقس العراق.. منخفض جوي يسبب أمطاراً غزيرة في البلاد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - توقعت هيئة الأنواء الجوّيّة، اليوم الأربعاء، تأثُّر البلاد بمنخفضٍ جويٍّ، بدءاً من الأسبوع المقبل يسبب أمطاراً غزيرة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "نسبة الثلوج التي سقطت على إقليم كردستان قليلة".
وأضافت، إن "طقس اليوم الاربعاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم بينما سترتفع درجات الحرارة قليلا".
وأضافت، إن "طقس اليوم الاربعاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم بينما سترتفع درجات الحرارة قليلا".