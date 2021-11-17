طقس العراق.. منخفض جوي يسبب أمطاراً غزيرة في البلاد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "نسبة الثلوج التي سقطت على إقليم كردستان قليلة".

وأضافت، إن "طقس اليوم الاربعاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم بينما سترتفع درجات الحرارة قليلا".

