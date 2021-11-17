انت الان تتابع خبر للتأكد من هوياتهم.. انستغرام يطالب المستخدمين بـ'فيديو سيلفي' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعاني المنصة الاجتماعية منذ فترة طويلة من الحسابات المزيفة التي تتسبب في العديد من المشاكل، مثل: ترك رسائل غير مرغوب فيها، أو مضايقة الأشخاص، أو استخدامها لتضخيم عدد الإعجابات أو المتابعين بشكل مصطنع.

ومن المحتمل أن شركة "فيسبوك"، وهي الشركة الأم لـ"إنستغرام"، قد لجأت إلى هذه الحيلة للحد من انتشار الحسابات المزيفة أو المشبوهة على المنصة.

ووفقا لموقع "XDA Developers"، كانت "إنستغرام" بدأت في اختبار هذه الحيلة الأمنية العام الماضي، لكنها واجهت بعض المشاكل الفنية.

وأصبحت الحيلة _الآن_ مطبقة على نطاق واسع، إذ أبلغ العديد من المستخدمين عن مطالبتهم بأخذ صورة أو مقطع فيديو "سيلفي" للتحقق من صحة حساباتهم.

وليس من الواضح ما إذا كانت الحيلة الأمنية _حاليا_ اختبارا أم يتم طرحها ببطء، إذ ورد أن بعض المستخدمين قاموا ببضع محاولات لإنشاء حسابات على ”إنستغرام“، ولم يواجه أيّ منهم تحدي فيديو السيلفي مطلقا.

كما أن ”ميتا“ لم تستجب _حتى الآن_ لطلب التعليق على الميزة الجديدة أو طرحها، وفقا لموقع The Verge.

وقد تفاجِئ هذه الخطوة البعض، نظرا لإعلان“ميتا“ الأخير أنها ستحذف إحدى خاصيات التعرف على الوجوه.

وأوضحت الشركة بعد ذلك أنها أزالت هذه الخاصية من تطبيق ”فيسبوك“ فقط.

وأصبحت الحيلة _الآن_ مطبقة على نطاق واسع، إذ أبلغ العديد من المستخدمين عن مطالبتهم بأخذ صورة أو مقطع فيديو ”سيلفي“ للتحقق من صحة حساباتهم.

وليس من الواضح ما إذا كانت الحيلة الأمنية _حاليا_ اختبارا أم يتم طرحها ببطء، إذ ورد أن بعض المستخدمين قاموا ببضع محاولات لإنشاء حسابات على ”إنستغرام“، ولم يواجه أيّ منهم تحدي فيديو السيلفي مطلقا.

كما أن ”ميتا“ لم تستجب _حتى الآن_ لطلب التعليق على الميزة الجديدة أو طرحها، وفقا لموقع The Verge.

وقد تفاجِئ هذه الخطوة البعض، نظرا لإعلان“ميتا“ الأخير أنها ستحذف إحدى خاصيات التعرف على الوجوه.

وأوضحت الشركة بعد ذلك أنها أزالت هذه الخاصية من تطبيق ”فيسبوك“ فقط.

وأصبحت الحيلة _الآن_ مطبقة على نطاق واسع، إذ أبلغ العديد من المستخدمين عن مطالبتهم بأخذ صورة أو مقطع فيديو ”سيلفي“ للتحقق من صحة حساباتهم.

وليس من الواضح ما إذا كانت الحيلة الأمنية _حاليا_ اختبارا أم يتم طرحها ببطء، إذ ورد أن بعض المستخدمين قاموا ببضع محاولات لإنشاء حسابات على ”إنستغرام“، ولم يواجه أيّ منهم تحدي فيديو السيلفي مطلقا.

كما أن ”ميتا“ لم تستجب _حتى الآن_ لطلب التعليق على الميزة الجديدة أو طرحها، وفقا لموقع The Verge.

وقد تفاجِئ هذه الخطوة البعض، نظرا لإعلان“ميتا“ الأخير أنها ستحذف إحدى خاصيات التعرف على الوجوه.

وأوضحت الشركة بعد ذلك أنها أزالت هذه الخاصية من تطبيق ”فيسبوك“ فقط.