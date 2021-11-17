القبض على متهم بتزوير سند عقاري واخرين بالسرقة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على متهم بتزوير سند عقاري بقيمة ١١٠ مليون دينار وآخر بسرقة ٤٥٠٠ دولار وسط العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة شؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة (١١٠) مليون دينار عراقي وبيعه في منطقة حي الحسين بجانب الكرخ من العاصمة بغداد حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادتين ٢٩٨، ٢٨٩ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل".

وأضافت، ان "مفارزها ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٤٥٠٠) دولار أمريكي من داخل دار ضمن منطقة شارع فلسطين حيث تم تدوين أقوال المتهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام ٤٤٤ من قانون العقوبات لينال جزائه العادل".

الى ذلك، "القت مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القبض على متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بالسرقة حاول النفاذ من السيطرة حيث تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين انه مطلوب وفق المادة ٤٦٦ سرقة فيما ضبطت السيطرة ايضا عجلة مسروقة بعد التأكد من بياناتها ضمن حاسبة السرقات في السيطرة".

واشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون".