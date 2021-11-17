انطلاق عملية أمنيّة لملاحقة 'داعش' شرق بحيرة حمرين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية أمنيّة لملاحقة فلول داعش شرق بحيرة حمرين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد أطلقت عملية أمنيّة من أربعة محاور شرق بحيرة حمرين في المنطقة المحصورة بين سلسلة جبل قزل رباط وجبل دراوشكة بمساحة تبلغ 130 كم 2".

واضاف البيان، ان "العملية تهدف لملاحقة فلول داعش وتفتيش المنطقة وتأمينها، وشاركت في تنفيذ العملية الألوية اللواء الأول والرابع و20 و 110".