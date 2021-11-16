زيدان وعبد المهدي يبحثان عمل الهيئة القضائية بتدقيق الطعون

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي آلية عمل الهيئة القضائية للانتخابات في تدقيق الطعون.

وقال إعلام القضاء في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي".

وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا آلية عمل الهيئة القضائية للانتخابات في تدقيق الطعون المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات واتفق الجانبان على ضرورة احترام تطبيق القانون واعتماده اساسا في معالجة الاشكاليات المثاره بخصوص الانتخابات".