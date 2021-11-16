انت الان تتابع خبر بالفيديو.. الحكيم يطلق المبادرة السياسية الوطنية الموسعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في منتدى الأمن والسلام بالشرق الاوسط، "نرى لزاماً في هذه المرحلة صناعة حلول وتفاهمات حقيقية على ثلاثة أصعدة، الأول ايجاد صيغة تفاهم وتعاون للخروج من الانسداد السياسي الحاصل، لغرض تشكيل حكومة قوية ومستقرة وقادرة على إدارة مسؤولياتها بشكل صحيح".وعلى الصعيد الثاني، أشار الحكيم إلى "معالجة تبعات العملية الانتخابية الأخيرة، بمراجعة جادة للقانون الانتخابي، والمفوضية وإجراءاتها"، مشدداً في الصعيد الثالث، على "إعادة الثقة بين الجمهور ونظامه الديمقراطي ومؤسسات الدولة والقوى السياسية".

ودعا زعيم تحالف قوى الدولة، إلى "مبادرة وطنية سياسية موسعة تجمع القوى الفائزة على مستوى المقاعد والاصوات، وعلى مستوى المتقبل للنتائج أو المعترض عليها، وعلى مستوى القوى الكبيرة أو الناشئة والمستقلة؛ لوضع صيغة تفاهم تفضي إلى إعادة التوازن للعملية السياسية من خلال اتفاق وطني جامع متبنى من الجميع، بآليات ونقاط وتوقيتات واضحة وعملية".