انت الان تتابع خبر الموقف المروري.. إليكم أبرز الشوارع المزدحمة في بغداد - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الموقف المروري:
تقاطع حي الجامعة فقط التقاطع مزدحم
جسر ساحة اللقاء مزدحم
من سيطرة الشعب القديمة الى صليخ ازدحام شديد
تقاطع صلاح الدين مزدحم
تقاطع جامع النداء مزدحم بكل الاتجاهات
سريع الدورة سالك السايدين
شارع المطار باتجاه القادسية مزدحم
ازدحام في سيطرة سومو (الشهيد سعيد علي ميخان)
تقاطع حي الجامعة فقط التقاطع مزدحم
جسر ساحة اللقاء مزدحم
السريع حي العامل ممتد من مركز شرطة حي العامل الى تقاطع البانزين خانة حي العامل
ازدحام الدولعي
مخرج حي البساتين باتجاه القناة زخم كبير بسبب غلق شارع السدة لغرض اعمال الصيانة
باب الشرقي جسر الجمهورية زخم شديد
القادسية مزدحم
نفق الزيتون مزدحم
سريع البياع ازدحام
جسر السنك ازدحام
من سيطرة الشعب القديمة الى صليخ ازدحام شديد