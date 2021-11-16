النزاهة تضبط معاملات صرف وهمية بقرابة 8 مليارات دينار  في الديوانية

بغداد - ياسين صفوان - كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن ضبطها معاملات صرفٍ وهميَّة في دائرتي الصحَّة ومديريَّة المجاري في الديوانيَّة ناهزت مبالغها قرابة (8,000,000,000) مليارات دينارٍ، مُبيّنةً تمكُّنها من إحباط عمليَّة الصرف في مُديريَّـة المجاري.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة تمكَّن، بعد قيامه بالبحث والتحري، من ضبط (177) معاملة صرفٍ وهميَّة في دائرة صحَّة الديوانيَّة، تعودُ لسنواتٍ سابقةٍ، مُشيرةً إلى أنَّ مجموع مبالغ تلك المعاملات التي تمَّ ضبطها في مخزنٍ متروكٍ يقع خلف دائرة الصحَّة بلغت (7,713,445,447) مليارات دينار".



وفي عمليَّةٍ منفصلةٍ، أكَّدت المديريَّة وفق البيان، "قيام فريق العمل بإحباط صرف مبالغ مُعاملاتٍ وهميَّةٍ في مُديريَّة مجاري الديوانيَّة، وضبط أوليات صيانةٍ لأربع محطات مجارٍ في المُحافظة، لافـتةً إلى أنَّ الـفـريـق كـشـف، بـعد الـمُتـابعـة والـبحـث، أنَّ تلك المُعاملات وهميَّة ولم تتم أيَّة أعمال صيانة للمحطات، فضلاً عن عدم شراء أي مواد لها، على العكس ممَّا قامت به اللجنة المُختصَّة بالشراء في مُديريَّة مجاري الديوانيَّة من تنظيم مُعاملات شراء للمواد".



وأضاف البيان، إنه "تمَّ تنظيم محضري ضبط بالعمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهـة، الذي قـرَّراستقدام لجنة المُشتـريات في القضيَّة الثانية وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

