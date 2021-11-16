الحكيم: الشكوك بمصداقية العملية الإنتخابية أمور مقلقة وخطيرة - عاجل

وقال الحكيم في منتدى الأمن والسلام بالشرق الاوسط: إنه "لا يمكن أن نتصور سلاماً حقيقياً وأمنا مستداماً للشرق الأوسط من دون إعادة النظر في العلاقات بين دول المنطقة على أساس الإنفتاح والحوار والإحترام المتبادل، مبينا إن الإستقرار في الشرق الأوسط ضرورة أمنية لكل دول العالم".وأضاف، إن "التفكير في سبل إرساء الأمن والسلام المستدام في العراق والمنطقة والعمل على ذلك، يمثل جهداً واعياً يستحق التقدير، داعيا الى مبادرة وطنية سياسية وموسعة تجمع القوى الفائزة على مستوى المقاعد او الأصوات والقوى المتقبلة للنتائج أو المعترضة عليها".

وشدد على "ضرورة إلتزام كافة الأطراف بالآليات القانونية والسلمية في الإعتراض والتفاوض، داعيا لإعتبار الدم العراقي خطاً أحمرا لا يجوز تجاوزه من قبل الجميع".



ودعا الحكيم، "للإلتزام بالحوار الوطني المستقل بعيدا عن التدخلات الخارجية بكافة أنواعها وأطرافها ومعالجة جميع المقدمات والمخرجات الإنتخابية في أي إتفاق قادم، كما دعا لإبداء أعلى درجات المرونة والإحتواء والتطمين لكافة الأطراف المشاركة في التفاوض وإحترام خيارات الأطراف التي ترغب بالمشاركة او المعارضة او الممانعة حكوميا او برلمانيا".