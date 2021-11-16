أمين بغداد يعلن مشاركة 27 دولة بمعرض 'العراق ١٠٠' - عاجل

وذكر بيان للامانة ورد لـ الخليج 365، ان "هناك ٢٧ دولة شاركت بمعرض "العراق ١٠٠ " بلوحات ابداعية احتفاءً بمئوية الدولة العراقية الحديثة ويوم بغداد السنوي في قاعة جمعية الفنانين التشكيليين ".

واضاف ان " احتفائنا بيوم بغداد في قاعة جمعية الفنانين التشكيليين التي صممها المعمار قحطان المدفعي الذي رحل الى مثواه الاخير قبل ايام ، يعد تخليداً لهذا المعمار".



وتابع البيان، ان "مدينة بغداد حية بشخوصها ورموزها ومبدعيها من المعماريين والفنانين والكتاب والادباء والشعراء الذين يحتفون معنا اليوم بيوم بغداد".

واوضح ان " لدينا اهتمام كبير بفن الكرافيتي ونسعى لنشر هذا الفن عبر تجسيد شخصيات مهمة ذات بعد انساني كبير على مستوى العالم، وقواعد جسر الصرافية في الوزيرية احدى الامثلة الناجحة لهذا الفن".

واشار الى ان " ساحة الوثبة وسط بغداد ستشهد منجز فني كبير بعد تطويرها ونصب عمل نحتي كبير لاحد فنانين العراق الرواد ".

