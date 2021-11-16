ما سبب آلام الظهر وكيفية علاجها؟

ويشير الدكتور مكسيم غونتشاروف، اخصائي أمراض العظام، إلى أن للعمود الفقري وظائف عديدة من أهمها - الدعم والحماية وامتصاص الصدمات والحركة. واستنادا إلى هذا، يمكن ان يكون سبب الألم، وضعية الجسم غير الصحيحة وخاصة أثناء الجلوس الطويل، او نتيجة أحمال مفاجئة أو القيام بحركة سريعة مفاجئة، والقدم المسطحة وغير ذلك.ويقول، "بسبب القدم المسطحة ينحرف مركز الثقل باتجاه منطقة الخصر (منطقة الفقرات القطنية) من العمود الفقري. يعاني الأشخاص بغض النظر عن أعمارهم في هذه الحالة من الألم عند الوقوف، حيث يشعرون بهذا الألم في العمود الفقري القطني العجزي".

ولكن في أغلب الأحيان، تشخص إصابة الشخص بمرض "نخر العظام"، حيث أن نصف سكان المعمورة الذين تكون أعمارهم بحدود 40 عاما يعانون من تلف في الأقراص الفقرية، وبعد بلوغ الخمسين من العمر يزداد عدد الذين يعانون من نخر العظام بنسبة 70 بالمئة. يرافق هذا اضطراب إمدادات الدماغ بالدم والفتق الفقري والتهاب جذور الأعصاب العجزية (Radiculitis). ولا توجد علاجات فعالة لهذه الحالات، ولكن يمكن وقف تطورها بواسطة التمارين البدنية.

