زيدان والعبادي والعامري يناقشون الطعون المقدمة وسبل معالجتها

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري الطعون المقدمة واتخاذ السبل الدستورية لمعالجتها.

وقال ائتلاف النصر في بيان، إن "حيدر العبادي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري زارا، اليوم الاثنين، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع في البلد، وتداعيات نتائج الانتخابات والإشكالات القانونية بخصوصها".

وأضاف البيان أنه "تم مناقشة الطعون المقدمة واتخاذ السبل الدستورية لمعالجتها، وأهمية ان لا تؤثر الخلافات على أبناء شعبنا".