انت الان تتابع خبر حديث جديد لقرداحي بشأن استقالته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال قرداحي في حديث نقلته قناة "MTV" اللبنانية: "أنا أشعر مع الناس وأتفهم هواجسهم وأنا لست حجر عثرة ولست متمسكا بالوزارة عنادا".

وأضاف: "لأن الوزارة مش ملكي ومش لبيت بيي".

وبشأن موضوع استقالته، بعد اندلاع أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول خليجية على خلفية تصريحات أطلقها، أشار قرداحي إلى أنه "منفتح على أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج".



وشدد على أنه "لا يريد أن تكون استقالته مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة".