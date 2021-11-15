توجيه جديد من الداخلية يخص التنقلات والتنسيب

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت وزارة الداخلية، الاثنين، توجيهاً باستمرار ايقاف التنقلات والتنسيب.

وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إنه "نظراً لقرب انتهاء السنة المالية ولاغرض الجرد والعدقيق ومطالبة وزارة الداخلية لتعويض الدرجات الوظيفية الشاغرة والناتجة عن حركة الملاك لعامي ٢٠٢٠-٢٠٢١ نسب وزير الداخلية الاستمرار بايقاف التنقلات والتنسيب من الوحدات القتالية وكافة تشكيلات الوزارة".

وكانت وزارة الداخلية قررت قبل أيام، ايقاف التنقلات والتنسيب من الوحدات القتالية وكافة تشكيلات الوزارة.