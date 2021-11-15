انت الان تتابع خبر روسيا تصف مناورات أمريكا وحلفائها في البحر الأسود بـ'الاستفزازية' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الكرملين، في بيان، أن بوتين وماكرون بحثا في "اتصال طويل" الأوضاع في أوكرانيا، حيث "أعرب كلا الجانبين عن عدم ارتياحهما من عدم وجود أي تقدم في تسوية النزاع الداخلي الأوكراني"، مشيرين إلى أنه "على عكس ذلك الأحوال في دونباس تتفاقم".ولفت بوتين في هذا السياق إلى "الطابع الاستفزازي للمناورات واسعة النطاق التي تجريها الولايات المتحدة مع عدد من حلفائها في مياه البحر الأسود، الأمر الذي يزيد من التوتر في العلاقات بين روسيا والناتو".

كما شدد الرئيس الروسي، حسب البيان، على أن "كييف تواصل سياستها المضرة الموجهة إلى تقويض اتفاقات مينسك، الأمر الذي يدل عليه استخدام القوات المسلحة الأوكرانية مؤخرا طائرات مسيرة ضاربة في منطقة النزاع".